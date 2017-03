Le Maroc, la Côte-d’Ivoirde et l’Espagne pourraient présenter une candidature pour le Mondial 2026

Lu pour vous dans la presse marocaine

Kiosque360. Un trio euro-africain, composé du Maroc, de l’Espagne et de la Côte d’Ivoire pourrait présenter une candidature commune pour décrocher le Mondial 2026. Une solide combinaison bi-continentale proposée par le Maroc, et qui serait à même de coiffer sur le poteau la candidature nord-américaine.

L’organisation de la Coupe du Monde 2026 ne peut avoir lieu que sur les continents africain ou nord-américain. Car pour 2018, elle est prévue en Europe (Russie) et en 2022 c’est l’Asie qui l’organise (Qatar), alors que celle de 2014 a eu lieu en AmSud, au Brésil.

Pour contrer la candidature-massue de l’Amérique du nord (USA-Mexique-Canada), le Maroc est obligé de s’appuyer sur un ou deux pays européens pour mettre toutes les chances de son côté et aider l’Afrique à organiser sa 2e Coupe du Monde.

Le Portugal, sollicité un moment pour sa proximité avec le Maroc, au même titre que l’Espagne, semble traîner des pieds, voire se dit carrément non intéressé par la Coupe du monde du fait de la crise économique que traverse le pays de Cristiano Ronaldo.

Or, selon le quotidien Assabah de ce mercredi 22 mars, le Maroc, qui entamera bientôt des négociations avec l’Espagne pour l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2026, aurait trouvé en la Côte d’Ivoire un solide remplaçant du Portugal.

Selon Ahmed Gaïbi, ancien membre de la Fédération royale marocaine de football sous la présidence de Ali Fassi Fihri, qui s’est confié à Assabah, «la Côte est le partenaire tout indiqué» du Maroc dans sa candidature pour le Mondial 2026. Gaïbi, qui a été également très actif dans les précédents dossiers de la candidature du Maroc au Mondial, justifie ce choix par le fait que la Côte d’Ivoire tirera une bonne expérience et des infrastructures de son organisation de la CAN 2021, sans parler de sa stabilité politique, de son fulgurant développement économique et son carnet d’adresses à l’international.

La candidature maroco-ivoirienne s’inscrirait également en droite ligne de la politique africaine du roi Mohammed VI, dans laquelle le volet sportif occupe une place de choix.

A rappeler, qu’à titre de comparaison avec la candidature USA-Mexique-Canada, la distance qui sépare le Maroc de la Côte d’Ivoire est de loin inférieure à celle qui sépare New York-Los Angeles, Mexico-Montréal, ou Miami-Ottawa…

