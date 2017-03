Conflit entre Abbey et Dioula à Azaguié en Côte-d’Ivoire: Le Médiateur de la République joue la carte de la paix

(AIP) – Le médiateur délégué des Lagunes1, Kokora N’goly François, a affiché mardi, la détermination du Médiateur de la République d’éteindre définitivement le feu qui couvait toujours entre les communautés abbey et malinké de la sous-préfecture d’Azaguié, suite à un conflit survenu les 13 et 14 mars entre ces deux entités, avec à la clé un mort et de nombreux blessés.

Conduisant une mission de bons offices venue apporter sa pierre à la résolution de ce conflit, le médiateur délégué des Lagunes 1, a entamé l’écoute des parties prenantes au conflit ainsi que des acteurs tels que les autorités administratives et coutumières qui ont pesé de tous leurs poids pour calmer le jeu jusque-là.

