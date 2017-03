Côte d’Ivoire: Une petite fille née avec 4 jambes et deux colonnes vertébrales opérée avec succès

La petite Dominique, née avec quatre jambes et deux colonnes vertébrales pourra mener une vie normale. Et elle le doit aux docteurs de l’Advocate Children Hospital, dans l’Illinois (Etats-Unis).

Ce bébé est né en Côte d’Ivoire dans des conditions très rares : les parties inférieures du corps de sa jumelle, qui ne s’est pas développée, étaient collées à son dos. Un poids énorme pour ce bébé, aujourdh’hui soulagé.

L’opération qui a mobilisé une équipe de cinquante médecins dont cinq chirurgiens s’est déroulée parfaitement.

Visionnez la vidéo en cliquant sur sur ce lien

Une longue séparation

Comme il était impossible de l’opérer en Côte d’Ivoire son pays d’origine, Dominique a été prise en charge par une association et accueillie dans une famille avant et après son opération, le temps qu’elle se remette.

Une cinquantaine de médecins, dont 5 chirurgiens spécialisés en neurochirurgie, orthopédie et esthétique ont collaboré pendant plus d’un mois pour préparer cette intervention de 6 heures. Ils ont notamment créé une modélisation de la petite fille afin de répéter les gestes nécessaires pour séparer les os, les muscles et les fibres nerveuses qui les connectent.

Ces simulations leur ont également permis d’identifier les dangers afin de les minimiser. « Il y avait plusieurs risques à détacher ce “jumeau parasite“. Les plus importants étaient la paralysie ou des atteintes de la moelle épinière, a commenté le Dr Franck Vicari du service de chirurgie plastique pédiatrique. Le risque était aussi d’impacter ses fonctions urinaires ».

Deux semaines après son opération, la petite fille de 10 mois se porte bien et les médecins assurent que son pronostic est excellent. Dominique devrait retrouver sa famille, restée à Abidjan, à la mi-avril.

Commentaires Facebook

Commentaires