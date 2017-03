Méambly Evariste sur la Réconciliation en Côte-d’Ivoire: «Voici ma solution pour Ouattara»

Méambly Evariste (Pdt du groupe parlementaire « Agir pour le peuple »): « Voici ma solution pour Ouattara»

Le député de Facobly et président du groupe parlementaire « Agir pour le peuple », Méambly Evariste, est actuellement en tournée dans son département. Il y est pour remercier ses parents qui lui ont renouvelé leur confiance lors des législatives de décembre 2016. En marge de cette randonnée de remerciements, il s’est confié, mardi 21 mars 2017, à la presse, à Facobly, lui indiquant ce que son groupe parlementaire compte apporter à l’Assemblée nationale. Méambly Evariste a dit que six actions prioritaires figurent en bonne place de la politique générale de son groupe parlementaire. Il s’agit, a-t-il évoqué, « (1) d’œuvrer pour la réconciliation totale des Ivoiriens, (2) de travailler au renforcement des acquis démocratiques dans le pays, (3) de faire en sorte que la cohésion sociale soit une réalité, (4) de faire la promotion des droits humanitaires, (5) de vulgariser les actions publiques et enfin (6) de promouvoir le dialogue et le vivre ensemble ». Au cours de cette mandature, « Agir pour le peuple » veut soumettre une proposition de loi d’amnistie à l’Assemblée nationale. « Le président Ouattara est comme pris en otage. Ouattara était la solution des Ivoiriens, Méambly est la solution de Ouattara. C’est pourquoi mon groupe parlementaire va soumettre un projet de loi au Parlement pour que tous les prisonniers politiques détenus en Côte d’Ivoire soient libérés. Cette loi pourra aussi faciliter la libération de nos frères, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de La Haye. Cette loi d’amnistie permettra le retour des exilés et fera du président Ouattara, le nouveau sage de l’Afrique de l’ouest à l’image d’Houphouët-Boigny. Parce qu’elle permettra aussi de mettre les pro-Ouattara à l’abri de poursuites dont ils pourraient être l’objet », a argumenté Méambly Evariste.

Pour démontrer qu’il entend œuvrer à la réconciliation des Ivoiriens, le député Méambly a dit avoir accueilli Sangaré Abou Drahamane, vendredi 17 mars 2017, à Facobly. Il a remis, selon nos sources, une contribution financière à l’ex-ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo. « Le groupe parlementaire « Agir pour le peuple » a sollicité une audience avec le président Sangaré. Nous voulons bénéficier de son expérience. Avant lui, nous avons déjà fait plusieurs rencontres avec des Ambassadeurs et des personnalités en Côte d’Ivoire. Nous allons continuer ces rencontres avec pour objectif de faire en sorte que la réconciliation soit une réalité en Côte d’Ivoire », a indiqué Méambly Evariste.

Source: Service communication de Méambly

Commentaires Facebook

Commentaires