En visite au Tchad, Marine Le Pen tire sur le franc CFA et la Françafrique

Marine Le Pen n’aime pas l’Euro et a promis de sortir la France de la monnaie unique européenne si elle devait être élue présidente le 7 mai. Il n’est donc pas surprenant qu’elle n’ait pas davantage d’affection pour le franc CFA, la devise de huit pays d’Afrique de l’Ouest et de six pays d’Afrique centrale liée à l’euro à un taux fixe garanti par le Trésor français.

« J’entends les plaintes des Etats africains qui considèrent par principe qu’ils doivent avoir leur propre monnaie et que le franc CFA est un inconvénient à leur développement économique », a déclaré la candidate, mercredi 22 mars, à la fin d’une visite de deux jours au Tchad où elle a rencontré le président Idriss Déby Itno.

« Je suis tout à fait d’accord avec cette vision », a t-elle ajouté.

« Il n’y a qu’en venant et en expliquant que je peux passer au-dessus des mensonges de mes adversaires politiques qui ne veulent pas que l’Afrique m’entende. Parce que je viens porter une condamnation de la politique de la Françafrique qu’ils ont menée les uns et les autres. Je suis venue dire que je romprai avec cette politique », a déclaré la candidate d’extrême droite.

