Singapour: La Côte d’Ivoire présente aux Assises mondiales du caoutchouc

La Côte d’Ivoire prend une part active à la 50ème Assemblée des Nations du Groupe d’Etude International sur le Caoutchouc (IRSG) qui se déroule du 20 au 24 mars 2017, à Singapour.

L’IRSG est un organisme intergouvernemental créé en 1944 afin de servir de plateforme de coopération et de discussions entre les pays qui importent et exportent aussi bien le caoutchouc naturel que synthétique. Il comporte à ce jour 36 pays membres et 120 organismes du secteur privé.

A l’occasion de cette cinquantième rencontre annuelle, les Chefs de délégation réunis au sein du Conseil du Groupe d’Etude International sur le Caoutchouc entameront la révision stratégique de cette instance afin de la rendre plus performante et plus attractive pour les pays qui n’y ont pas encore adhéré.

En outre, des comités spécialisés tels que le Panel Consultatif de l’Industrie et le Comité économique et des statistiques de l’IRSG s’attèleront respectivement à l’examen de projets de développement du caoutchouc naturel et à l’analyse des perspectives du marché des élastomères en 2017/18.

Enfin, l’édition 2017 du Sommet Mondial du Caoutchouc qui se tiendra en marge de ces réunions, permettra de rassembler plus de 500 experts, décideurs et acteurs clés de la chaîne de valeur du caoutchouc dans le cadre d’un échange approfondi sur les tendances et questions fondamentales qui façonnent l’avenir de l’industrie mondiale du caoutchouc. Cette année, le Sommet mondial réfléchira aux moyens de faciliter une croissance ordonnée en vue d’une filière prospère.

Au regard de son statut de leader africain du caoutchouc naturel, la Côte d’Ivoire sera invitée à faire part de son expérience relativement à la problématique du maintien de revenus durables pour les producteurs et l’adoption de mesures d’incitation à la poursuite de cette activité agricole.

A cet effet, Monsieur Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base fera une présentation au nom de notre pays. Il sera accompagné, pour la circonstance, d’une forte délégation composée de responsables du Ministère de l’Agriculture, du FIRCA, de l’APROCANCI et de l’APROMAC.

Fait à Londres

La Représentation Permanente de la Côte d’Ivoire

auprès des Organisations Internationales de Produits de Base.

