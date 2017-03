Côte-d’Ivoire: Le Général Doué Mathias est mort ce matin au Maroc

Par Connectionivoirienne

Le général Doué Mathias, ex-CEMA de l’Armée de Côte-d’Ivoire, est décédé ce jeudi au Maroc aux alentours de 10H TU, selon des sources qui citent des membres de sa famille.

La rumeur avait par le passé plusieurs fois donné le Général Doué pour mort.

Cette fois, plus de doutes, l’ancienne idole des jeunes militaires ivoiriens des années 80 et 90, titulaire d’une Maîtrise en Droit privé, diplômé de Saint-Cyr, ex-chef d’État-Major inter-armé de Laurent Gbagbo durant les heures chaudes de la rébellion de 2002 et des évènements de novembre 2004, a déposé pour l’éternité son bâton de commandement.

Déchu en 2004, devenu paria de la mouvance patriotique pro-Gbagbo, Doué était réapparu au Golf Hôtel en 2011, après une longue traversée du désert, physiquement affaibli.

Malgré des soins intensifs ces dernières années au Maroc [nous taisons la maladie], Doué part avec ses secrets d’État, alors que la Côte-d’Ivoire, toujours pas réconciliée, assiste au procès de Blé Goudé et Laurent Gbagbo.

Mathias Doué, Guéré originaire de l’Ouest de la Côte-d’Ivoire, était le père adoptif de la championne d’athlétisme, Murielle Ahouré.

Doué Mathias était âgé de 71 ans.

Sylvie Kouamé

Commentaires Facebook

Commentaires