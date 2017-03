Les travaux de cadastre et d’immatriculation foncière lancés en Côte-d’Ivoire

(Agence Ecofin) – Les travaux de cadastre et d’immatriculation foncière ont débuté dans les localités de Yabayo, Oupoyo, et de Meagui, dans la région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de cadastrage des villes et communes de la Côte d’Ivoire au titre de l’année 2017, sont prévus pour durer 3 mois.

« L’Etat de Côte d’Ivoire, confronté à des demandes croissantes des populations en infrastructures de base, doit mobiliser de plus en plus de ressources à mettre à la disposition des collectivités décentralisées. D’où la nécessité de mettre à la disposition des investisseurs, acteurs de développement et tout autre usager, des données numériques et graphiques fiables de vos localités », a indiqué le chef du Cendre des Impôts (CDI) de San-Pédro, Ehounou Angaman, selon des propos rapportés par le site d’information Fratmat.info.

Et de préciser que « les objectifs du projet sont entre autres, le levé topographique de toutes les parcelles de la localité, l’actualisation des plans cadastraux, la sécurisation des droits fonciers, le contrôle et le suivi des recettes fiscales de l’impôt foncier ».

