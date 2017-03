Un million d’Euro par an pour Wilmots comme sélectionneur de la Côte-d’Ivoire ?

Marc Wilmots est depuis mardi dernier le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d’Ivoire. Le technicien Belge arrivé à Abidjan a déjà ses ambitions à la tête de l’équipe: « Qualifier le pays à la prochaine coupe du monde en Russie ».

Mais à peine le contrat de deux ans renouvelables signé, que des spéculations commencent sur son salaire.

Selon la presse Belge, lorsqu’il était à la tête des diables rouges de son pays, Wilmots avait un salaire annuel de 655 millions de FCFA, soit 1 million d’euros.

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a dû forcément mettre la main au portefeuille, pour convaincre le Taureau de Dongelberg comme on l’appelle dans son pays, à accepter le challenge ivoirien.

«Entre 80.000 (52,4 millions de FCFA) et 100.000 (65,5 millions de FCFA euros mensuels, voire plus, cela me paraîtrait cohérent», juge Hervé Penot, journaliste au quotidien français L’Équipe.

Ce sujet est toujours resté un tabou au niveau de la Fédération ivoirienne de Foot (FIF), au grand désarroi du contribuable ivoirien.

Par ailleurs, Le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, a exprimé mercredi, à Abidjan, la satisfaction du gouvernement quant au choix du Belge. Il lui a notamment recommandé de« transmettre aux Eléphants, les valeurs qu’il a transmises à l’équipe nationale de la Belgique».

