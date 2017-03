Lu pour vous

En fait, c’est en Côte d’Ivoire seulement que parce qu’on ne trouve pas assez d’argent sur le compte d’un opérateur économique, on décrète qu’il a volé. Des fois, je me marre quand j’entends certains arguments. Mais bon sang ! Aucun opérateur économique au monde ne garde l’argent de ses clients sur son compte, pour attendre que l’Etat vienne le géler. Aucun. Ou alors il n’est plus opérateur économique, mais banquier de… dépôt.

En fait, si un opérateur économique garde l’argent de ses clienst sur son compte, c’est ça qui devient inquiétant, parce que cela voudrait dire qu’il chercher un circuit pour se taper cet argent. Logiquement, un opérateur économique, quand il reçoit l’argent de ses clients, il travaille avec ça, pour le faire fructifier, pas pour le garder dans son compte.

Ce gars, il n’est sans doute pas clair, mais de grâce, trouvez autre chose. Celle-ci ne me semble pas crédible. Comme toutes les autres que vous sortez depuis le début de cette affaire. Cela commence à ressembler à une stratégie d’adaptation du mensonge. #JeDéconne

André Silver Konan

Commentaires Facebook

Commentaires