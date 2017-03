Université de Man en Côte-d’Ivoire: Les premiers étudiants ont leurs uniformes

Ils étaient aux anges, les étudiants de l’université de Man. Ils peuvent désormais porter leurs costumes pour aller en cours. Annoncé en grande pompes, c’est désormais une réalité. La remise officielle des premières ténues s’est déroulée le jeudi 23 mars dans l’amphithéâtre 1 de l’université de Man.

Le président de l’université de Man, le professeur Coulibaly Lacina s’est dit fier d’avoir la première université publique dans laquelle les étudiants seront vêtus en uniforme comme dans les grandes écoles privées. « Le port de l’uniforme est une avancée majeure dans notre université. C’est une première dans l’histoire des universités publiques que de voir des étudiants portés des uniformes. En plus des commodités que nous offre notre jeune université, aujourd’hui, elle vient de franchir un cap. Celui de se hisser au rang des universités modernes », va-t-il dit. Après avoir salué Mme le ministre Bakayoko Ly Ramata pour tous les efforts consentis dans l’accomplissement des travaux des premiers bâtiments de l’université de Man, Coulibaly Lacina a salué tous ceux qui ont œuvré pour que cette initiative soit une réalité. Parlant des costumes et des premiers bénéficiaires, il dira : « sur un total de 363 étudiants inscrits, ce sont au total 200 costumes qui seront remis aux premiers inscrits. 149 pour les étudiants et 51 pour les filles. Pour ce qui concerne les autres, il y aura 163 tissus, 100 cravates qui seront mis à leur disposition. Tous ceux-ci grâce aux efforts de Mme le ministre, nos partenaires et le président de l’université afin que vous soyez ce modèle d’étudiant qui incarne le savoir-faire, mais aussi le savoir-être », va-t-il ajouté. S’adressant aux étudiants, le président de l’université leur demandera de faire du savoir-être leur identité en devenant des étudiants travailleurs et consciencieux.

Au nom des étudiants bénéficiaires Messou N’Ga-YahAdina, étudiant en Tronc commun de Sciences biologique et minière, louera cette volonté de Mme le ministre de faire d’eux des élèves modernes et modèles.

Le représentant de Mme le ministre et le SG2 de la préfecture ont tous engagé les étudiants à tirer profit de cette situation novatrice en s’engageant à travailler pour être des élites de demain.

Notons que l’université de Man a débuté les cours le lundi 6 février dernier. À ce jour, elle compte 363 étudiants inscrits.

Doua Ange Kady

(District des montagnes)

