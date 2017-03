Côte d’Ivoire: La réponse d’Hervé Renard à Sidy Diallo

Hervé Renard n’a pas apprécié les remarques de Sidy Diallo, parlant de «manque de respect» après son départ pour le Maroc au sortir de la CAN gagnée par la Côte d’Ivoire en Guinée-Equatoriale en 2015.

Le sélectionneur du Maroc s’explique: «J’ai lu avec étonnement que j’avais manqué de respect à la Côte d’Ivoire en quittant la sélection. J’ai passé un super moment là-bas, nous avons vécu une aventure humaine formidable avec le groupe et avec le peuple en remportant la CAN. Je suis parti en raison des mauvaises relations que j’entretenais avec monsieur Sidy Diallo. Il m’était impossible de poursuivre dans un tel climat. Mais j’ai toujours conservé un immense respect pour le pays. Je souhaite d’ailleurs bonne chance à Marc Wilmots et à la Côte d’Ivoire. Monsieur Sidy Diallo a voulu simplement me rendre responsable de mon départ au lieu de faire son autocritique. Il a peut-être voulu placer quelques banderilles avant la fin de nos matches de qualification…»

Avec lequipe.fr

