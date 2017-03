CÃ´te-d’Ivoire AlafÃ© Wakili Ã  nouveau chez BlÃ© GoudÃ© Ã  La Haye: Paix et rÃ©conciliation au menu

23 mars 2014-23 mars 2017: 3 ans déjà que Charles Blé Goudé est à la Haye.

Selon nos informations, c’est la période choisie, le vendredi 24 mars 2017 par le journaliste-écrivain ivoirien Alafé Wakili , pour rendre à nouveau visite à son ami. Moral haut et optimiste, comme lors de leur précédente rencontre, le détenu a évoqué les années Fesci et salué l’amitié et la fraternité de la démarche de son visiteur du jour.

Durant plus de trois heures, les deux camarades de la Faculté des lettres, Art et Sciences humaines de l’Université de Cocody (Flash 91-93), ont parlé de rassemblement, de paix et de réconciliation en Côte-d’Ivoire.

Charles Blé Goudé qui a lu « Notre histoire avec Laurent Gbagbo » et « Championne l’Enjailleuse « , a profité des retrouvailles du jour pour livrer des impressions sur ces deux ouvrages de l’écrivain Wakili Alafé.

Sylvie Kouamé

