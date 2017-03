La Côte d’Ivoire s’offre la Russie en amical 2-0

À un an et demi de la Coupe du Monde qu’elle organise, la Russie vole bas. La Sbornaya est durement tombée à domicile en match amical face à la Côte d’Ivoire 2-0. Il s’agissait de la troisième défaite russe en six rencontres amicales depuis l’Euro.

L’ancien angevin qui évolue désormais à Aston Villa, Jonathan Kodjia a ouvert la marque en première période (30e). Par la suite Wilfried Zaha de Crystal Palace s’est chargé de doubler la mise à la 70e minute, après avoir dribblé quatre joueurs russes avant de propulser la balle juste sous la barre..

Les Éléphants affronteront le Sénégal dans trois jours en amical à en France. Les Lions du Sénégal ont été contraints jeudi au nul (1-1) par les Supers Eagles du Nigeria, lors de leur match amical joué à Londres.

