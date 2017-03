Côte-d’Ivoire Taekwondo: Plus de 500 millions Fcfa aux champions olympiques Cissé et Gbagbi pour les JO 2020

Les taekwondo-in Cissé Cheick Sallah et Ruth Marie Christelle Gbagbi, médaillés ivoiriens des Jeux Olympiques de 2016, ont reçu vendredi, à Abidjan, du gouvernement une prise en charge de 528 millions de francs CFA (soit 100 000 Euros) pour étudier en Allemagne et en même temps préparer la prochaine édition de 2020 qui se déroulera à Tokyo, au Japon. Une cérémonie de remise des attestations de cette bourse de 66 millions de francs CFA par athlète sur une période de quatre ans, a eu lieu en présence du ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, des responsables de fédérations nationales, du Comité national Olympique (CNO) et des responsables de structures sous tutelle dudit ministère.

