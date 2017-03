La mairie d’Agboville cambriolée, le coffre-fort emporté avec 7 millions de fCFA

La mairie d’Agboville a été cambriolée dans la nuit de vendredi à samedi par des individus non encore identifiés qui ont emporté le coffre-fort et son contenu. De source proche des services municipaux, les malfrats se sont introduits notamment par les trous des climatiseurs, pour accéder au bureau du maire et à la régie financière ou est logé le coffre-fort.

Le coffre emporté contiendrait, dit-on, des pièces comptables, principalement des timbres dont la valeur avoisinerait plus de sept millions de francs CFA et des numéraires estimés à environ 300.000 francs CFA. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet autre vol qui s’est déroulé de manière similaire pendant la crise postélectorale de 2011 par la même collectivité décentralisée. (AIP) YY/kp

