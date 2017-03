5e forum des marchés émergents en Côte-d’Ivoire: Ouattara donne sa vision de l’Afrique sur les 40 prochaines années

Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné sa vision de l’Afrique sur les 40 prochaines années, lors de l’ouverture, dimanche, de la 5ième édition du marché des émergents sur l’Afrique à Abidjan.

«Au cours de ces 40 prochaines années, d’immenses opportunités se présenteront à l’Afrique, mais elle fera face à des menaces certaines (…) », a déclaré le président ivoirien, estimant que des choix de gouvernement et des leaderships du continent permettront à leurs Etats d’atteindre leur objectif d’émergence. Selon le président Ouattara qui a décrit ce forum comme une plate-forme pour mener des réflexions approfondies sur l’avenir de l’Afrique (…) les réformes macroéconomiques et sectorielles d’envergure, mises en oeuvre dans la grande majorité des pays, les ressources naturelles importantes révélées ou exploitées et les potentialités du capital humain, font de l’Afrique un continent d’opportunités et d’avenir. Notre continent apparaît chaque jour davantage comme la Nouvelle frontière du développement, l’avenir de l’humanité ».

Pour lui, l’optimisme et surtout le dynamisme observés dans de nombreux pays africains qui aspirent de manière légitime à atteindre le statut de pays émergents d’ici la fin de cette décennie sont encourageants pour l’avenir de l’Afrique. ».

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires