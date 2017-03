Côte d’Ivoire RDR: «En dehors des membres fondateurs, nous sommes tous les ouvriers de la seconde heure»

Joël N’Guessan (Porte-parole du RDR)

« En dehors des membres fondateurs, nous sommes tous les ouvriers de la seconde heure »

Dans quelques semaines nous serons appelés à aller au prochain Congrès de notre parti le Rassemblement Des Républicains (RDR). Tous les militants, à quelques niveaux qu’ils se trouvent dans la hiérarchie du parti attendent, avec impatience, cet important évènement. Pour certains, ce sera l’occasion de crier haut et fort leurs griefs contre la Direction actuelle du parti. Pour d’autres, ce sera l’occasion rêvée pour se positionner et prendre la tête du parti.

Tout cela est normal et légitime.

Mais dans cet ensemble d’ambitions et de prétentions, nous nous devons de nous souvenir des fondamentaux du RDR de ceux qui ont osé créer ce parti, le RDR. Ces intrépides, téméraires et presque inconscients (à un moment où la pensée unique était la chose la mieux partagée) méritent qu’on se souvienne d’eux et qu’on leur rende hommage à l’occasion du prochain Congrès de notre parti. Il s’agit de :

1. Monsieur DJENY KOBENAN, Secrétaire Général ;

2. Monsieur LEROUX HYACINTHE, Secrétaire Général Adjoint chargé des relations avec les autres partis et les organisations syndicales ;

3. Monsieur MALAN JEAN, Secrétaire Général Adjoint chargé des Finances et Patrimoine ;

4. Monsieur SOUMAHORO AMADOU, Secrétaire Général Adjoint chargé de la Formation ;

5. Monsieur AYIE AYIE ALEXANDRE, Directeur de publication le Républicain ivoirien ;

6. Monsieur DIAKITE COTY SOULEYMANE, Secrétaire Général Adjoint chargé des relations avec les organisations spécialisées ;

7. Monsieur PIERRE BADOBRE, Secrétaire Général Adjoint chargé de l’Administration de l’Organisation et de la Communication ;

8. Monsieur SARASSORO HYACINTHE, Président de la CELECT.

Comme on le constate, les pères fondateurs du RDR existent. Il faut leur rendre hommage.

Aujourd’hui, en dehors des membres fondateurs, nous sommes tous les ouvriers de la seconde heure, de la troisième heure et peut être même de la quatrième heure. Nous qui depuis le début de la création de ce parti avons eu à occuper et/ou occupons momentanément des différents postes. Chacun à son niveau à contribuer à amener le RDR au pouvoir. Nous ne devons pas perdre de vue cela avant, pendant et après notre prochain Congrès.

Le Ministre Joël N’GUESSAN

Secrétaire Général Adjoint chargé de la Communication, Porte-Parole du RDR

