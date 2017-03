Les corps sans vie de deux experts de l’ONU retrouvés en République démocratique du Congo

Un Américain et une Suédoise avaient disparu le 12 mars alors qu’ils enquêtaient sur les conflits dans une région agitée par une rébellion depuis plus de six mois.

Après quinze jours de recherches, les corps des deux enquêteurs de l’ONU ont été retrouvés en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé, ce mardi, le porte-parole du gouvernement congolais.

Les deux experts, l’Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, avaient disparu en compagnie de leurs quatre accompagnateurs congolais, le 12 mars, dans la région du Kasaï, au centre du pays.

Cette zone est agitée par une rébellion se réclamant d’un chef coutumier défunt depuis plus de six mois.

Par Yohan Blavignat , AFP agence

