Côte-d’Ivoire Rédaction et recherche de financements – Le Pasres au secours des enseignants de l’Université de Cocody

Un séminaire de formation s’est ouvert mardi à l’Université Houphouët-Boigny de Cocody à l’intention des enseignants chercheurs de l’Ufr droit et sciences politiques. Durant trois jours (du mardi au jeudi), ceux-ci assisteront à des cours de renforcement de capacité en matière de rédaction de projets scientifiques et la recherche de financement.

Cette formation a été rendue possible par le Programme d’appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d’Ivoire (Pasres) qui finance à 100 % ce séminaire. Il comble ainsi un déficit du financement public à la recherche scientifique en répondant à un besoin exprimé par l’Ufr droit. À l’issue de ce séminaire, les enseignants sauront identifier un projet de recherche, d’en concevoir les aspects pratiques et concrets. Au-delà, ils apprendront à rédiger un document de projet et d’identifier toutes les sources de financement disponibles.

Pour le professeur Biaka Zasséli, président du comité scientifique, ce renforcement des capacités est nécessaire pour nos enseignants s’ils veulent aller à la compétition internationale. Quant au doyen de l’Ufr droit, Pr. Kassia Bi, il a exprimé sa satisfaction de voir ses enseignants bénéficier d’un tel soutien. « Très peu de questions échappent à l’emprise du droit. La plupart des questions ont un aspect juridique. Et, en principe, l’université et en particulier, notre Ufr est un laboratoire au service de l’Etat. Tous les projets de loi et de décrets devraient faire l’objet d’étude de la part des juristes comme cela se fait dans tous les pays de droit, avant d’être adoptés définitivement. On devrait soumettre ces textes à ceux qui ont la technicité et la maîtrise du droit mais malheureusement, cela ne se fait pas », a déclaré le doyen avant de regretter que même l’Assemblée nationale en ces différentes commissions et les ministères se passent des services des universitaires, des centres de recherche et en particulier des juristes.

Le Pasres, faut-il le souligner est le fruit de la coopération ivoiro-suisse. Créé en 2008, il a à son actif le financement de plusieurs projets de recherche et de renforcement des capacités. Ses « clients » se recrutent parmi les enseignants des universités, les chercheurs, les doctorants ou les étudiants en année de DEA (aujourd’hui, Master 2).

