Côte-d’Ivoire Gouai Bi Poin: «Et pourtant le recomptage des voix a évité des morts dans d’autres pays…»

Écoutons le général Gouai Bi Poin

«Nous perdions énormément d’hommes et c’était très difficile pour nous et leurs familles. Les généraux se sont donc réunis et avions mandaté le Chef d’État-major de voir avec le président comment, sortir de cette situation. Le président voulait la sortie de crise et la paix dans son pays. Depuis longtemps il a demandé le RECOMPTAGE DES VOIX, chose que le candidat d’en face refusait. Mais aujourd’hui, avec un peu de recul, on constate que la décision du président était la meilleure. Aujourd’hui lorsqu’on observe, cette décision a évité beaucoup de dégâts et a sauvé des vies dans d’autres pays. C’était la MEILLEURE solution pour sortir le pays de la crise. »

