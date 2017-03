Pelouse envahie Sénégal – Côte d’Ivoire: La FIFA lance une procédure disciplinaire et menace

La Fifa envisage d’ouvrir une procédure disciplinaire après la fin mouvementée du match amical entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, dans un stade Charléty à demi-plein, à Paris lundi soir.

Les deux équipes étaient à égalité 1-1 quand la rencontre a été interrompue définitivement par l’arbitre Tony Chapron à la 88e minute, après l’envahissement de la pelouse par quelque 500 supporteurs, majoritairement ivoiriens, sans violences toutefois.

Sadio Mané avait ouvert le score pour le Sénégal sur pénalty (67e), Cyriac Gohi Bi ayant égalisé pour la Côte d’Ivoire (71e). Quelques supporteurs s’étaient aventurés sur la pelouse avant le début de la seconde période et des fans ivoiriens les avaient imités juste après l’égalisation de Gohi Bi. L’avertissement de M. Chapron n’a pas suffi et ce dernier a jugé plus sage de siffler la fin du match par anticipation.

En octobre 2012, un match Sénégal – Côte d’Ivoire, disputé à Dakar dans le cadre des éliminatoires de la CAN, avait été interrompu après avoir sérieusement dégénéré : mouvements de foule, jets de projectiles sur la pelouse.

Dans un communiqué diffusé hier, la Fifa dit analyser et réunir des informations concernant les incidents qui se sont produits lundi. Une procédure disciplinaire pourrait être ouverte si nécessaire.

Le Parisien

