«Vive la bigoterie du RDR! A bas l’alternance du PDCI!» en Côte d’Ivoire (une humeur de Guy Tressia)

17 septembre 2014. Bédié parle. Depuis Daoukro. Il promet mettre la machine du parti doyen à la disposition du candidat Alassane Ouattara. Explosion de joie au RDR. Sans prendre la pleine mesure des paroles du Sphinx de Daoukro ? Non. On jubile d’abord, et après, on verra la suite à donner à la contrepartie de cet appel de N’zuéba. Le Président de la République, lui-même, a bondi de son fauteuil présidentiel, sans effort sciatique. Tout heureux. Bédié venait de lui garantir son second mandat. Il l’embrasse au pupitre. Bigoterie et hypocrisie obligent?! Pendant ce temps, tristesse au PDCI-RDA. Des ambitions venaient d’être différées. Peut-être à jamais. Tous les cadres avaient la tête baissée. Cependant, le chef a parlé. Il faut transformer le rêve du chef en réalité. Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif en chef, avec l’onction de Bédié, se met en mission. Il consulte les Secrétaires exécutifs, les délégués, l’inspectorat du parti, les Sages. Puis il prend son bâton de pèlerin et parcourt le pays. A la rencontre de la base. Du Sud au Nord. De l’Ouest à l’Est, en passant par le Centre. Il a un message. Qui se résume en un pack. «Brosse à dent et patte dentifrice». 2015 et 2020. L’un ne va pas sans l’autre. «Le Président Bédié nous demande de soutenir le Président Alassane Ouattara, candidat du RDR en tant que candidat du RHDP en 2015…et en 2020, le RDR et les autres partis du RHDP vont porter leur soutien à un cadre du PDCI-RDA pour gagner la présidentielle…Si tu es pour Ouattara en 2015, c’est que tu es pour un cadre du PDCI en 2020.» Aucune contradiction n’est venue du RDR avant la campagne et la réélection de Ouattara. Tous applaudissaient Guikahué qui parvint à faire passer du rêve à la réalité, la promesse de Bédié à Ouattara, par le 5ème Congrès extraordinaire du parti doyen, qui modifia les résolutions du 12ème Congrès ordinaire. En faveur du candidat du RDR. Vive l’alternance! Pardon, vive la bigoterie! Tout le monde bat campagne. La main dans la main. Et Ouattara est réélu en octobre 2015.

La bigoterie commence à faire surface en février 2016. Guikahué se met encore en mission, bien sûr et toujours, avec l’onction du Président Aimé Henri Konan Bédié. Il doit investir les Grands Conseils régionaux et dire merci aux militants qui ont bien voulu suivre les orientations de Bédié, lors de l’élection présidentielle de 2015. Il parlait de la dette de l’alternance en 2020. Les militants approuvaient et se mobilisaient. Vue cette osmose entre Guikahué et la base du PDCI-RDA relativement à l’alternance 2020, on entend: «Ouattara ne veut pas qu’on parle de l’alternance, qu’il venait d’être élu à peine 5 mois». Et Guikahué mît fin à son argumentaire basé sur l’alternance non sans se frustrer en lançant cette phrase de déception et de dégoût, depuis Bondoukou: «Alternance ou pas, dette ou pas, le PDCI-RDA aura son candidat en 2020.» Le Secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumahoro, le confirmera en disant : «Le Rdr ne doit rien au Pdci Rda».Et à Guikahué, en tant que N°2 du PDCI, de répondre: «C’est clair dans mon esprit, ce n’est pas moi qui ai parlé d’alternance, c’est le président Bédié qui a parlé d’alternance. Ça fait deux ans maintenant, si c’est aujourd’hui que les gens veulent répondre, ils savent pourquoi. Ils répondent maintenant alors qu’ils n’ont pas répondu en 2014, 2015. Ça, ça les engage, mais trêve de polémique, je ne rentre pas là-dedans.» Claire comme de l’eau de roche. Pour couper cours à la polémique, le président Bédié est monté au créneau, mardi 28 mars 2017, par la voix du porte-parole du RHDP, Kobénan Kouassi Adjoumani : «Bédié demande aux responsables du RHDP de mettre fin à tout débat public…sur l’alternance en 2020». Pour le RDR, désormais, c’est «Vive la bigoterie! A bas l’alternance!»

