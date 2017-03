Des armes de guerre saisies à Bondoukou en Côte-d’Ivoire

Des éléments de la direction de la police des stupéfiants et des drogues (DPSD) de Bondoukou ont saisi des armes de guerre, a appris jeudi l’AIP de source sécuritaire. Il s’agit de six kalashnikovs, d’un pistolet automatique et de 215 munitions. Ces armes étaient en possession de Kangouté Azoumana, 42 ans, interpellé, mercredi aux environs de 4H30, à Bondoukou au corridor route Bouna, dans un véhicule de transport commun. Le conducteur du véhicule et son apprenti ainsi que Kangouté Azoumana ont été mis à la disposition de la préfecture de police pour nécessité d’enquête. La gendarmerie de Bondoukou avait saisi, en mars 2016, six kalachnikovs, 10 pistolets mitrailleurs, sept fusils de chasse dont un canon scillé et un pistolet.

