Côte-d’Ivoire : Le prix bord champ du cacao pour la campagne intermédiaire fixé à 700 Fcfa (1 euro)

Par Connectionivoirienne

Info brève

En Côte-d’Ivoire, le prix bord champ du cacao pour la campagne intermédiaire a été fixé à 700 Fcfa par le gouvernement.

L’information émane de sources ministérielles.

Le Conseil café-cacao présidé par Massandé Litse-Touré avait récemment préparé les esprits à cette baisse du prix bord champ [Une baisse «considérable» du prix/kg de cacao].

La raison officielle tient de la chute des prix du cacao sur les marchés internationaux de Londres et de New-York.

Il s’agit du prix d’achat aux planteurs, le plus bas depuis plusieurs décennies.

Le prix d’achat était de 1100 FCFA/kg pendant la grande campagne 2016-2017.

Cacao : Le prix bord champ passe de 1100 CFA à 700 FCFA

Si depuis 2011, le prix du cacao a flambé sur le marché international, il a cependant connu une baisse drastique à la fin de la grande campagne 2016-2017. Tenant compte de cette situation, le gouvernement a fixé, pour la petite campagne (campagne intermédiaire) qui débute le 1er avril, le prix du cacao bord champ à 700 franc CFA.

« Le gouvernement s’est toujours engagé à payer 60% du prix CAF aux producteurs. Cela est valable quand les coûts augmentent et quand ils baissent », a expliqué le ministre Bruno Koné, porte-parole du gouvernement. Aussi dira-t-il, le gouvernement a consenti à sacrifier un certain nombre de ressources budgétaires afin de maintenir le prix à un certain niveau.

Après avoir connu le pique de 1704 francs CFA, les coûts mondiaux du cacao ont chuté pour avoisiner 1200 FCFA, a rappelé M. Bruno Koné. Ainsi, pour la petite campagne qui débute le 1er avril, le gouvernement a instruit le conseil café cacao à faire en sorte que ce prix bords champs soit respecté par tous les acheteurs.

Ouattara Ouakaltio

FratMat.info