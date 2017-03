Edwige FIENDE

Le parti du président ivoirien Alassane Ouattara, le Rassemblement des républicains (RDR) a annoncé jeudi, l’organisation de « pré-congres régionaux en avril » avant un congrès dont « la date sera définie ultérieurement », après un bureau politique.

« Le bureau politique a adopté la proposition de la direction du Rdr » d’organiser « des pré-congrès régionaux en avril », indique le communiqué final de la réunion lu par le secrétaire général adjoint Doumbia Brahima, précisant que « la date du congrès sera définie ultérieurement ».

Le secrétaire général par intérim, Amadou Soumahoro avait proposé le mois de mai, pour la tenue du troisième congrès du parti qui se « déroulera en deux phases » en vue de « permettre aux militants de s’exprimer largement sur toutes les questions ».

M. Soumahoro a souhaité que, « la flamme de l’engagement soit ravivée dans les cœurs des militants » à l’issue de ce congrès, et « la formation politique se présente comme un parti plus fort et incontournable ».

Le parti semble déjà s’empêtrer dans une sournoise « guerre de positionnement » entre certains de ses cadres pour la succession de M.Ouattara en 2020.

Les ex-ministres Alain Lobognon, Adama Bictogo et Gilbert Kafana ont déjà manifesté leur intérêt pour le poste de secrétaire général du parti, selon une source interne à Alerte info.

Le secrétaire général par intérim a par ailleurs fait un point du fonds de soutien aux militants doté d’un montant initial d’un milliard Fcfa, à l’ouverture du bureau politique.

Au total, « 3.142 militants » ont bénéficié d’un financement grâce à ce fonds de soutien, a-t-il fait savoir.

