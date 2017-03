Le secteur minier « a généré 35 milliards pour l’État » avec un chiffre d’affaires de 483 milliards Fcfa

Edwige Fiendé

Le secteur minier ivoirien a « généré » une recette de « 35 milliards Fcfa en 2016 » avec un chiffre d’affaires estimé à « 483,6 milliards Fcfa », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, après un conseil des ministres.

« Le chiffre d’affaires déclaré par le secteur minier est de 483,6 milliards Fcfa en 2016, soit une hausse de 1% » par rapport à 2015 et « les recettes totales générées ont été de 35 milliards Fcfa », a indiqué M. Koné.

En 2015, le secteur a enregistré une recette de 30 milliards Fcfa pour un chiffre d’affaires estimé à 479 milliards Fcfa, a-t-il ajouté.

Concernant la production d’or, elle « a atteint 25 tonnes en 2016 contre 23,5 tonnes en 2015 » et celle de manganèse « s’est établie à 207 tonnes », selon le porte-parole.

Déplorant « la recolonisation de 142 sites d’orpaillage » clandestin fermés en 2015 et « la création de 47 nouveaux », le gouvernement a décidé de « la fermeture immédiate » de tous ces sites et « l’interpellation de tous les orpailleurs sur les lieux non autorisées ».

Au total, 159 permis de recherches minières sont en cours de validité, selon Bruno Koné.

