Côte-d’Ivoire : Ne boudons pas notre plaisir !

Depuis mardi 28/03/17 les jurés de la cour d’assises ont déclaré Mme Simone EHIVET GBAGBO non coupable de crimes contre l’humanité ! On assiste alors à toutes sortes d’analyses sur les réseaux sociaux. Certains tels que moi, sommes contents de l’issue de ce long procès. Pour d’autres, c’est du cinéma. Pour ceux-ci, le jury composé en majorité de ressortissants du nord l’a acquittée pour ne pas avoir à condamner les chefs rebelles et à ne pas les transférer à la Cpi ! Et qu’à partir du moment où elle est condamnée à 20ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’État, ce verdict est du bluff ! Respectons l’institution qu’est la justice de C.I., même si c’est un dictateur qui est au pouvoir, et évitons les jugements hâtifs !

L’appareil judiciaire n’est pas la propriété, ni de Ouatra, ni du rhdp. Il nous appartient tous. Ce n’est pas parce que des animateurs de cette institution préfèrent servir le régime que de servir la justice que nous allons douter d’eux tous et croire qu’ils obéissent tous aux injonctions du pouvoir ! N’insultons pas l’intelligence des jurés ! Dire qu’ils l’ont acquittée pour couvrir les criminels com’zones, c’est faire des membres de ce jury des personnes sans volonté ! Faisons confiance aux hommes et à nos institutions.

Souvenez-nous !

Lorsqu’en 1991 tout le monde réclamaient une commission d’enquête internationale sur la violence faite aux étudiants à la cité universitaire de Yopougon, le FPI a réclamé une commission nationale. Par la voix de son SG d’alors Laurent Gbagbo, ce parti a expliqué que pour qu’on nous respecte, nous devons faire confiance à nos institutions. ! Il a été suivi par le président H. Boigny, et cette commission, bien qu’ayant en son sein des responsables politiques issus du PDCI, a fait une enquête impartiale.

Il ne faut donc pas croire que la dictature de Ouattara est telle qu’il n’y a personne pour lui dire non ! Souvenons,-nous qu’il y a deux ou trois ans en arrière, un jury ayant pratiquement la même composition avait acquitté les gendarmes qui étaient accusés d’avoir tué les femmes d’Abobo !

Si aucune pression n’est venue de la présidence pour leur donner des directives, pourquoi dans le cas de l’honorable Député Simone Gbagbo, on ferait croire que les jurés auraient reçu l’ordre de l’acquitter ? Et puis n’oublions pas que, même choisis selon les critères ethniques et régionaux, ces jurés sont des citoyens qui vivent dans ce pays. Ils voient, entendent beaucoup de choses ! Ce ne sont pas des imbéciles ils constatent que depuis huit mois aucune preuve tangible n’est venu étayer les accusations du procureur. Ils réfléchissent eux aussi et ils savent qu’il vaut mieux laisser libre un coupable que de condamner un innocent comme le disent les praticiens du droit. Il a été dit que c’est à l’unanimité des jurés ! Et puis, n’oublions pas que ces gens sont membres du corps social et savent qu’une condamnation d’une personne qui n’était pas officier des Fds ni président de la république n’apporterait rien à l’apaisement des tensions, bien au contraire !

Je pense pour ma part qu’ils ont fait un jugement d’opportunité ! Cela augure d’autres bonnes nouvelles pour les autres prisonniers politiques malgré les déblatérations d’obscures ONG dites internationales et de soi-disant collectif de victimes dirigé par un criminel ! Être nordiste ou militant du rhdp ne signifie pas non plus être con !

En ce qui concerne la première condamnation à vingt ans de notre héroïne sans mandat de dépôt, je suis étonné que c’est maintenant que les gens découvrent qu’elle devrait être chez elle libre de tout mouvement comme son fils Michel, Sangaré et autres qui ont écopé eux aussi de peines d’emprisonnement sans mandat de dépôt et vaquent à leurs occupations !

On aurait dû mener des actions pour cela depuis belle lurette. Saluons comme Me Dadjé le courage des jurés ! Félicitons-les pour que les autres suivent leurs traces et que la justice de notre pays redevienne impartiale, au service de tous, de la vérité et du droit ! Ce verdict est un pas vers la libération des magistrats de la peur !

Redoublons d’effort pour que tous les prisonniers politiques soient libérés !

Un mot aux affidés ! Cessez de verser votre venin sur la toile dans des commentaires désobligeants ! Cela ne vous grandit pas ! L’un des vôtres, Sam l’Africain est en prison ! Le verdict de la cour d’assises augure qu’il peut être relaxé et ce ne serait pas grâce à vos actions !

Ne boudons pas notre plaisir et continuons la lutte !

O V A J A B!!!!

Dramane Traore

