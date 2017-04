Côte d’Ivoire : Une bagarre entre des employés et des Chinois fait des blessés sur le chantier de bitumage Odienné-Gbéléban

Un affrontement entre employés et employeurs de la société RB chargé du bitumage de l’axe Odienné-Gbéléban a fait deux blessés à l’arme blanche et des motos endommagés, a constaté sur place l’AIP.

Les heurts ont éclatés dimanche vers 10h, suite à un malentendu sur le paiement des heures supplémentaires.

Selon des employés sur le théâtre des affrontements, les employeurs chinois sont en conflit avec les employés depuis plusieurs jours. Le bilan partiel est de deux blessés du côté des employés et plusieurs motos détruites. Aucun blessé n’a été signalé du côté chinois, a affirmé Chan, l’un des responsables locaux de la société RB.

Des ouvriers bloquent les travaux de bitumage de l’axe Odienné-Gbéléban

Odienné, 02 avr (AIP) – Les travaux de bitumage de l’axe routier Odienné Gbéléban ont été arrêtés samedi et dimanche par des employés en raison du non-paiement des heures supplémentaires, a appris l’AIP dimanche auprès des employés. «Nous avons demandé qu’on nous paie les heures supplémentaires des samedis et dimanches. Les chinois refusent et menacent de nous remplacer. Ce que nous refusons. Nous avons chassé les nouveaux recrus ce qui est à la base de l’arrêt du chantier ce weekend », a indiqué Camara N’Ganon conducteur de machine et délégué du personnel. Chang l’un des responsables locaux de la société RB, déplore les menaces proférées contre la communauté chinoise. Les travaux de bitumage de l’axe Odienné-Gbéléban ont été lancés le 25 février 2016.

