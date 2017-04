Financement des PME en Côte d’Ivoire – Des milliards de Fcfa d’un fonds d’investissement sudafricain disponibles

GroFin, un fonds d’investissement sudafricain basé en Ile Maurice a été présenté à la presse il y a quelques jours. Il est destiné au financement des Petites et moyennes entreprises (Pme) ivoiriennes présentant des besoins de financement ou un chiffre d’affaires allant de 100 mille à 15 millions de dollars US, environ 7 milliards de FCFA.

C’est Guillaume Libi, ancien DG de UBA et directeur du bureau GroFin Côte d’Ivoire qui a fait cette annonce au cours d’un déjeuner de presse jeudi dernier. « Nous avons des milliards pour financer les entreprises », a-t-il dit, estimant à 300 milliards de FCFA le poids financier de ce fonds d’investissement soutenu par de grands groupes financiers comme la Bad, Proparpro, présent dans plusieurs pays africains, anglophones pour la plupart (Kenya, Tanzanie,Ouganda, Nigeria, Ghana, Zambie…). Dans ces pays, il a permis, selon le directeur pays, de financer de grands projets qui ont impacté positivement la vie des populations. « Nous finançons des projets à long terme et nous avons pris en compte l’intérêt des Pme ivoiriennes », ajoute-t-il, indiquant au passage en ce qui concerne sa stratégie, que sans se substituer à l’entreprise financée, le fonds offrait aussi son accompagnement par le suivi du projet.

Le taux de base de remboursement est de 10 %, selon M. Libi. Il explique que celui-ci peut être revu à la baisse comme à la hausse en fonction du risque que présente le projet soumis. Selon son analyse, en Côte d’Ivoire, seulement 14 % des PME ont accès au financement classique et 86 % restent en dehors pour des raisons diverses (absence de système de comptabilité formelle, absence d’un plan d’affaires, non-conformité à la réglementation en vigueur…). Le déficit de financement serait, toujours selon lui, estimé à 2 000 milliards de FCFA. D’où son espoir que les activités du fonds vont connaître un succès rapide en Côte d’Ivoire.

A peine installé, dit-il, 30 Pme frappent déjà à la porte de GroFin, dont 5 dans le circuit d’approbation et une entreprise en voie d’approbation de prêt. Le lancement officiel des activités est prévu le 6 avril à Abidjan en présence des hommes d’affaires et d’ambassadeurs.

SD à Abidjan

