Le séminaire d’orientation et de préparation des précongrès et du congrès organisé par le Rdr samedi 1er avril 2017 a été l’occasion pour le secrétaire général de ce parti d’évoquer le témoignage à la CPI du général Guiai Bi Poin dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et une éventuelle perte du pouvoir du RHDP constituerait une véritable épouvante pour Amadou Soumahoro.

Ce sentiment, il l’a réitéré et martelé samedi. Le témoignage à visage découvert du général Bi Poin est »partisan » semble dire le N°2 du Rdr. « Ecoutez les inepties et les mensonges des généraux de Gbagbo dire que le recomptage des voix était la solution. Guiai Bi Poin dit que Gbagbo ne faisait pas de point sur la situation politique. Mais dire que le recomptage était la solution, Guiai Bi Poin a pris position », a fait savoir Amadou Soumahoro. Qui appelle ses militants à suivre le procès de l’ancien président Laurent Gbagbo et de son bras droit, Charles Blé Goudé. Sa peur est d’autant plus grande qu’il a invité aussi bien les militants de sa formation politique que l’ensemble des militants du RHDP à la vigilance. «Les gens n’ont pas changé. Ils sont partout en train de se mobiliser. Restons vigilants ». Il faut indiquer que ledit séminaire a porté sur deux (02) thèmes que sont l’orientation des précongrès et la feuille de route de l’organisation du congrès.

Au terme de cette réflexion, les précongrès régionaux se tiendront simultanément du 27 au 30 avril . La date du congrès reste toutefois à définir. Le ministre Adama Bictogo assure la présidence du comité d’organisation quand M. Lemassou Fofana assure celle du comité scientifique.

Bosco de Paré

