C’est arrivé un 3 avril à Duekoué en Côte-d’Ivoire « 64 passagers disparaissaient à Carrefour »

Ils croyaient fuir à Abidjan et les tueries sauvages de civils par la soldatesque de chef de l’Etat sortant, Laurent Gbagbo.

Eux, ce sont au moins 64 passagers qui étaient à bord de deux dynas d’au moins 32 places en destination de Man pour fuir les exactions contre les populations civiles lancées par les soldats et mercenaires de Laurent Gbagbo à Abidjan mais parvenus au niveau du quartier Carrefour de Duékoué, entrée sud en provenance de Guessabo, et à quelques pas du camp de l’ONUCI, ils ont subitement disparus. Les deux véhicules dont un est immatriculé 510ff01, de couleur blanche avec des écritures et signes de décoration jaune-rouge sur les côtés étaient selon des témoignages sur place au cimetière municipal.

Les deux véhicules de transports en commun auraient été bloqués par les miliciens et mercenaires de Laurent Gbagbo dont le lieu de prédilection était carrefour.

Vaste bourgade construite en charpente et quelques maisons en brique, Carrefour était un quartier cosmopolite avant que les chefs miliciens Colombo et Binao ne décident d’y chasser les allochtones et allogènes. Les milices APWÊ, FLGO, Lima en avaient fait leur quartier général au vu et au su autorités administratives et policières de la ville.

C’est entre le samedi et le dimanche 3 avril que les véhicules ont été découverts sans leurs occupants.

Un des véhicules a été embarqué pour la base de l’ONUCI. Ces 64 personnes portées disparues devraient susciter un émoi chez Guillaume de la division des droits de l’homme et de l’ONU CI car une vie en vaut une autre. Et surtout, descendre de l’hôtel Sebroko pour une enquête afin d’informer l’opinion national et internationale sur les circonstances de cette disparition subite de 64 voyageurs en détresse.

Adam’s Régis Souaga, envoyé spécial à Duékoué

In Lebanco.net le 3 avril 2011

