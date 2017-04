Côte d’Ivoire – La députée Adjaratou de Koumassi célèbre les “grins” RDR, , «Une bonne chose », selon Bictogo

Par Connectionivoirienne

La place Inch’Allah de Koumassi a abrité dimanche une cérémonie d’investiture du bureau du réseau des espaces de libre expression, en vogue dans plusieurs commune d’Abidjan depuis l’avènement du régime Ouattara. Ces espaces où l’on boit du thé autour de sujets politiques vantant la réussite de la gouvernance Ouattara, mais très critiques ces derniers temps face à la déception de plusieurs jeunes, sont connus sous le nom de « grins ». A Koumassi les grins sont désormais organisé en un réseau grâce à la députée Rdr Traoré Adjaratou qui entend utiliser leur canal pour soutenir les jeunes de sa commune.

La cérémonie de dimanche a réuni du beau monde et le bureau communal des grins a été investi devant des responsables du Rdr dont Adama Bictogo qui représentait le premier ministre Amadou Gon et Philipe Légré représentant le secrétaire général Amadou Soumahoro. Elle était aussi une occasion pour, selon les organisateurs, rendre un hommage au chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Face à la presse, Traoré Adjaratou a déclaré que si son premier mandat en tant que députée de Koumassi a été consacré à la promotion de la femme, ce deuxième mandat sera celui des jeunes. Aussi plus de 400 grins ont été répertoriés sur l’ensemble du territoire communal et leur réseau sera dirigé par Mohamed Baba Bassiri.

« Par cette initiative nous voulons mettre en place un réseau constitué de 406 grins que nous avons réussi à mettre ensemble. Nous voulons consacrer notre second mandat aux jeunes mais où trouver les jeunes que nous voulons aider si ce n’est dans les petits regroupements, si ce n’est dans les associations. Il s’agit par cette initiative d’être à l’écoute de nos populations, de prendre en compte leurs préoccupations et leurs besoins. C’est dans ces associations qu’on trouve les militants et les populations de notre commune. Il est vrai que nos jeunes se plaignent du parti mais il n’est jamais tard pour bien faire. Si chacun de nous fait ce qu’il doit faire pour aider les jeunes, je pense qu’il y aura moins de plaintes », a expliqué Adjaratou Traoré qui précise qu’il s’agira de financement de projets des jeunes comme elle l’a réussi avec 1 200 femmes de la commune.

Adama Bictogo, membre de la direction du Rdr, dans son intervention s’est félicité de cette initiative visant à fédérer les espaces de libre expression. « Les grins sont une bonne chose. Ils donnent l’occasion de s’exprimer, de faire des propositions. Jeunes des grins, ne laissez personne vous diviser. Vous devez utiliser les grins pour dire au président Ouattara, au premier ministre Amadou Gon ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez et nous allons vous trouver des solutions », a-t-il fait entendre face à un auditoire acquis. Bictogo a promis au maire Ndohi Raymond présent que le premier ministre va engager le bitumage de toutes les voies de sa commune.

