Réconciliation nationale en Côte d’Ivoire – Soro invite Ouattara à ‘’poser des actes concrets’’

La session ordinaire unique de l’Assemblée nationale dictée par la constitution Ouattara s’est ouverte lundi à l’hémicycle avec le discours inaugural du président Guillaume Soro.

Comme dans son discours après son élection le 9 janvier 2017, Soro a rappelé son option de travailler désormais au rassemblement des Ivoiriens. Si le ton de son discours à l’égard de l’opposition fidèle à Laurent Gbagbo ne change pas lorsqu’il affirme que certains veulent le rétablissement de l’ordre ancien, Soro (sans doute parce qu’il a gagné sa place et la tient) a invité les uns et les autres à l’apaisement des cœurs.

Une fois n’est pas coutume, Guillaume Soro a adressé un message sans ambiguïté à Alassane Ouattara en invitant le chef de l’Etat à « poser des actes concrets en faveur du pardon et de la réconciliation ». Il n’en dira pas plus, il n’indique pas non plus le genre d’acte que Ouattara devrait poser. Est-ce une amnistie générale, proposition à laquelle le chef de l’exécutif reste toujours sourd ? On n’en sait rien pour l’instant.

Toutefois, ce message du Président de l’Assemblée nationale marque un tournant dans la relation entre les deux hommes, Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Lesquels ont entretenu une belle idylle avant la brouille perceptible ces derniers temps.

