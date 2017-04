Alternative 2020 en Côte-d’Ivoire: « La Direction du PDCI-RDA devrait laisser les militants s’exprimer »

Réunis en Assemblée générale ordinaire le dimanche 26 mars 2017 à Genève en Suisse, les coordonnateurs du renouveau Pdci-rda ont procédé à la réorganisation des structures dirigeantes du mouvement. Emmanuel Katinan, coordonnateur États-Unis et Joël Ettien, coordonnateur France ont été reconduits aux postes de Coordonnateur mondial et Porte-parole. Venus du Royaume uni, d’Italie, de Belgique, d’Espagne, de l’Allemagne, de France, du Canada, du Brésil et des États-Unis, les Délégués du Renouveau Pdci-rda ont également débattu du processus d’implantation du mouvement en cours en Côte d’ivoire, de l’organisation de leur prochain congrès mondial et de l’actualité au sein de leur parti politique, le Pdci-rda.

A ce sujet, le Renouveau Pdci-rda tient à remercier le Pr Maurice Kakou Guikahué et les membres du Secrétariat Exécutif qui ont reçu à bras ouverts les membres du Renouveau Pdci-rda en Février 2017 venus expliquer à la direction du parti la vision et les objectifs du Renouveau. Le Renouveau tient à exprimer son soutien sans faille au Président Henri Konan Bédié et au Bureau Politique dans leur mission de ramener le Pdci-rda au pouvoir. Le Renouveau tient à préciser qu’il s’est engagé dans un processus de recrutement et de conversion des jeunes ivoiriens indécis ou déçus des autres partis politiques au profit du Pdci-rda, nécessitant ainsi le soutien moral des instances dirigeantes du Parti. Le Renouveau Pdci-rda considère que le meilleur moyen de parvenir à l’alternance proposée par le Président Henri Konan Bédié est de compter sur nos propres forces et de donner au parti les moyens stratégiques, logistiques et humains afin de faire face à toute éventualité en 2020. A cet effet, le Renouveau suggère :

1- des concertations élargies avec les jeunes et les militants de base du parti dans la perspective de la préparation des prochaines élections municipales, régionales et présidentielles

2- la mise en place d’un Comité de Réconciliation chargé de faciliter la réintégration de tous les fils et filles du parti qui ont pu s’en éloigner volontairement ou sous la contrainte

3- un audit du fonctionnement des différentes délégations soutenu par l’exigence de rapports d’activités de chaque Délégué afin de donner aux militants des leaders capables de porter avec succès le projet de reconquête du pouvoir en 2020

Le Renouveau lance un appel aux militants du Pdci-rda à se mettre au travail minutieusement dans les villes, villages et campements afin de donner au Président Bédié forces et arguments pour mener toutes discussions relatives aux échéances de 2020.

Le Renouveau Pdci-rda, convaincu de ce que le Pdci-rda, dans la situation actuelle, est le seul parti capable de réconcilier tous les ivoiriens sans exception, appelle les militants à aller vers tous les ivoiriens, quels que soient leur parti politique et leur origine afin de les rassurer et obtenir leur soutien dans la perspective des élections de 2020.

Le Renouveau Pdci-rda suggère à la direction du Pdci-rda de rester à l’écoute de la base, de laisser les jeunes et les militants exprimer leur inquiétude et de les rassurer.

Le Renouveau Pdci-rda affirme que le Pdci-rda ne pourra revenir au pouvoir que s’il est géré comme une famille au sein de laquelle démocratie, dialogue et discipline se côtoient avec Amour et Tolérance.

Le Renouveau Pdci-rda tient à rassurer les partis allies du Rhdp quant à la volonté des militants du Pdci-rda à vivre en harmonie avec tous les ivoiriens, y compris les militants du Rhdp grâce à qui nous porterons ensemble en 2020 le projet du candidat issu du Pdci-rda et choisi par les militants du Pdci-rda.

Le Renouveau Pdci-rda encourage le gouvernement pour les efforts accomplis en vue de redresser l’économie ivoirienne et l’exhorte à engager un dialogue direct avec tous les ivoiriens afin de mieux percevoir leurs attentes.

Le Renouveau Pdci-rda encourage tous les militants du Pdci-rda désireux d’apporter des idées et des compétences nouvelles au sein du Pdci-rda à rejoindre ses rangs avec fierté et sans hésitation afin de contribuer à la survie et la progression de notre parti dans le respect de notre histoire et de l’héritage a nous laissé par Feu le Président Félix Houphouët-Boigny.

Fait à Genève le 26 mars 2017

Pour le Renouveau Pdci-rda

Emmanuel Katinan

Coordonnateur Général

