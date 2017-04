En Côte-d’Ivoire les agents du ministère de l’Intérieur entrent en grève

Des agents du ministère de l’Intérieur en grève à Dimbokro

Les agents du ministère de l’Intérieur et et de la Sécurité notamment ceux de la préfecture, de la sous-préfecture observent depuis ce lundi, un mouvement de grève, a constaté l’AIP, lundi à Dimbokro. « Nous sommes en grève et c’est pour 5 jours. Si on n’a pas eu satisfaction, le mouvement sera reconduit», a fait savoir un agent de la préfecture. A la préfecture, après le salut aux couleurs aux environs de 8 h, tous les agents ont déserté les bureaux. A la sous-préfecture la porte d’entrée est tout simplement close au grand désarroi des demandeurs. Le Syndicat national des agents du ministère de l’intérieur de Côte d’ivoire (SYNAMICI) a déposé depuis le 6 mars, un préavis pour un arrêt de travail du 03 au 07 avril en vue.

Des agents de l’administration territoriale de Bouaflé observent un mouvement de grève

Des agents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité observent du lundi au vendredi, un mouvement de grève pour exiger la signature des décrets portant sur cinq points de revendication selon une lettre parvenue à l’AIP. Plusieurs agents ont déserté leur poste à la préfecture et la sous-préfecture de Bouaflé (Centre-ouest, région de la Marahoué) dont les portes sont restées fermées. Mais les administrateurs civils étaient présents au travail, a constaté l’AIP. Les revendications portent essentiellement sur l’instauration de primes aux agents du ministère de tutelle, la création d’une régie financière et d’une police préfectorale en lieu et place des gardes de sous-préfecture et la revalorisation salariale.

