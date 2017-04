La FESCI en Côte-d’Ivoire s’oppose aux nouvelles dates des examens du BTS

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) s’oppose au réaménagement du calendrier des examens du Brevet de technicien supérieur (BTS) et souhaite un report des nouvelles dates fixées par le gouvernement. La FESCI juge inapproprié ce réajustement, mettant en avant l’argument selon lequel le volume horaire de formation des étudiants n’a pas été respecté. Le ministère de l’Enseignement supérieur a ramené les dates des examens du BTS en juillet, au lieu du mois d’août, initialement. « Nous ne sommes pas d’accord avec ce nouveau calendrier et exigeons son report parce que c’est seulement en février que certains étudiants ont commencé les cours », a déclaré, lundi, le secrétaire général de l’organisation.

(AIP)-

