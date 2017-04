Côte-d’Ivoire: Lobognon amer contre le Rdr et le Pdci « Les chantres de l’Houphouétisme doivent se remettre en cause… »

«Les chantres de l’Houphouétisme doivent se remettre en cause. Un Houphouëtiste ne devrait pas faire ça»

C’est ce mercredi 5 avril 2017 que seront officiellement connus les membres du Bureau de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Avant l’instant attendu, le pays a été informé par les médias, le jour où le Président du Parlement invitait toute la classe politique à la table du Pardon et de la Réconciliation, que le RDR et le PDCI sont opposés à l’entrée au sein du Bureau, de deux collègues Parlementaires.

Gnamien Konan, ancien Ministre et Yasmina Ouegnin, Députée de Cocody sont interdits d’entrer au sein du Bureau de notre Parlement par les deux principaux partis politiques de Côte d’Ivoire, qui chantent à l’unisson ce qui seraient les valeurs l’Houphouétisme.

Il a raison cet ancien homme de culture qui égayait chaque samedi soir de notre enfance et qui a dit un jour, répondant à une question sur sa foi religieuse: « ce n’est pas parce que tu habites dans la cour de l’Eglise que tu es catholique. »

Les chantres de l’Houphouétisme doivent se remettre en cause.

Le Président Félix Houphouët-Boigny n’aurait jamais récusé l’entrée d’opposants au sein du Bureau du Parlement. Il aurait usé de son arme fatale, c’est à dire le dialogue, pour ramener au sein de la grande famille des Houphouëtistes, ces deux Députés.

Je n’ai aucun doute sur un fait. Les partisans du Pardon et de la Réconciliation au sein du Parlement auront fort à faire pour faire passer les thèses de la Côte d’Ivoire Réconciliée avec elle-même. Mais en tant que Catholique, ma foi en Dieu reste intacte et je sais que cette majorité silencieuse qui aspire à la Paix, au Pardon et à la Réconciliation se battra loyalement au sein de notre Assemblée nationale pour faire passer les thèses du Rassemblement vrai en Côte d’Ivoire.

Sans attendre aucune leçon de patriotisme de la part des opposants à la Paix en Côte d’Ivoire, je jouerai entièrement ma partition dans cette Assemblée nationale qui devra s’approprier les recommandations pertinentes de son Président qui a appelé, dans son discours d’ouverture de la session nouvelle, les Ivoiriens à oser le Pardon et la Réconciliation. J’oserai tant que mon Dieu, celui d’Abraham et de Jacob me donne le souffle de vie.

Excellente année parlementaire à Toutes et à Tous. Que Dieu protège la Côte d’Ivoire.

Cordialement,

Alain LOBOGNON

