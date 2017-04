Agrobusiness en Côte-d’Ivoire: Enquêtes renforcées auprès des notaires et des banques

Le ministre Koné Bruno, porte-parole du gouvernement ivoirien , a indiqué mercredi 05 avril 2017 à Abidjan l, que l’opération de remboursement des souscripteurs dans l’agro-business suit son cours conformément au calendrier élaboré , qui prévoit 4 catégories de paiements.

« L’information qui nous est donnée par le ministre de l’Economie et des Finances qui préside le comité de veille mis en place, est que le processus suit son cours.

Le calendrier nous a été présenté la semaine dernière. Il s’exécute normalement. Il y a les phases 1 et 2 qui concernent un certain nombre limité d’entreprise d’agrobusiness. La phase 3 est prévue pour rentrer en vigueur le 6 avril 2017. La phase 4, est prévue le 20 avril 2017.

Le processus de remboursement se poursuit avec quelques difficultés liées principalement à l’absence de collaboration véritable des sociétés d’agrobusiness. Mais pour le reste, le comité de veille a pris les dispositions, fait le nécessaire pour avoir les informations permettant d’effectuer les remboursements aux souscripteurs.

En parallèle, le comité travaille également pour rechercher des actifs qui seraient détenus par les sociétés d’agrobusiness, c’est important de le dire, en particulier pour les sociétés dont les taux de remboursement sont encore relativement faibles.

Des démarches sont en cours, par exemple au niveau des notaires, auprès du système bancaire pour retrouver le plus d’actifs possibles ; cela pour rembourser le plus possible aux souscripteurs », a fait savoir le porte du gouvernement.

Afrikipresse

