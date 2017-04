Une amende instaurée pour les camions surchargés en Côte-d’Ivoire

La direction générale des infrastructures routières vient d’instaurer le règlement 14 pour minimiser la dégradation des routes.

Minimiser la dégradation des routes, tel est l’objectif visé par le règlement 14. A cet effet, M. Kouakou Yao Germain, directeur des infrastructures routières a tenu un point de presse, le mercredi 5 avril 2017, au siège du Fond d’entretien routier (FER), au Plateau pour expliquer et donner des précisions sur le règlement 14 qui a été instauré pour éviter les surcharges des camions sur les routes.

M.Kouakou Yao Germain et par ailleurs responsable du comité pilote pour la suivie de l’application de ce règlement a informé que cette décision sera appliquée pour réduire les dégâts des routes causés par les camions surchargés.

En ce qui concerne le trafic international, le règlement 14 entrera en vigueur à partir du jeudi 06 avril 2017.

Au niveau national, en raison de la congestion du port autonome d’Abidjan du fait de la campagne des cultures de rente (café, cacao, coton etc..), la mesure sera appliquée à partir du 1er juillet 2017, dans les ports autonomes d’Abidjan et de San-Pedro et sur les autres plates formes et à tous les corridors.

Pour Kouakou Yao Germain, cette décision consistera à appliquer les amendes prévues, au niveau international. Ainsi, les routiers devront payer une amande de 60.000 FCFA par tonne excédentaire, 100.000FCFA pour non-respect de la hauteur de gabarit fixée à 4,5 mètres, et 100.000FCFA pour le refus de se faire peser.

Quant aux contrevenants sur le plan national, ils s’exposent à une amende de 20.000FCFA par tonne excédentaire, de 100.000 FCFA pour non-respect de gabarie fixée à 4,5 mètres et de 100.000FCFA pour le refus de se faire peser.

En outre, les plates formes devront délivrer un certificat de conformité à tous les camions sortant sous peine d’une amende de 200.000FCFA par camion. Les camions non munis de certificat de conformité seront refoulés à leur lieu de chargement et sanctionnés conformément aux amendes prévues par le règlement 14.

Mélèdje Trésore (stg)

Soir Info

http://www.linfodrome.com/societe-culture/32656-cote-d-ivoire-une-amende-instauree-pour-les-camions-surcharges

Commentaires Facebook

Commentaires