En Côte d’Ivoire deux véhicules terminent leur course dans un caniveau

Deux véhicules et leurs passagers se sont retrouvés dans le caniveau central du boulevard principal de San Pedro, faisant trois blessés dont un grave et de nombreux dégâts matériels, suite à deux accidents survenus jeudi entre 8H et 9H à environ 200 m l’un de l’autre.

Le premier accident a eu lieu non loin des feux tricolores, à la hauteur de la société de transit Medlog, lorsque l’un des camions de la société, voulant éviter un cycliste, a cogné un véhicule bâché double cabine qui a été projeté dans le caniveau central du grand boulevard de San Pedro. Sous l’effet du choc, le véhicule s’est retrouvé les quatre roues en l’air, avec ses trois passagers dont l’un a été blessé au bras.

(AIP)

