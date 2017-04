Plus de 12 000 armes collectÃ©es en CÃ´te-dâ€™Ivoire par la ComNat depuis 2012

Plus de 12 000 armes ont été collectées depuis 2012 par la Commission nationale de lutte contre la circulation et la prolifération des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC), a annoncé son secrétaire exécutif, le commissaire divisionnaire Djokouéhi Léon, lors d’un atelier à Gagnoa. Selon le commissaire divisionnaire, outre les 12 993 armes collectées, 39 975 armes sont marquées et 18 216 autres détruites par l’Etat de Côte d’Ivoire dont 1526 mines anti-personnel. Les crises successives en Côte d’Ivoire ont entrainé des sorties non contrôlées d’armes des dépôts officiels ainsi que l’arrivée massive d’armes légères, signale-t-on.

