Yamoussoukro Côte d’Ivoire: L’avenue Pierre Fakhoury et le Boulevard de la Basilique inaugurés

Dans le cadre de l’adressage des rues de la capitale administrative ivoirienne, conformément à une délibération du Conseil municipal, Gnrangbé Kouakou Jean , maire de la commune de Yamoussoukro, a procédé le samedi 8 avril 2017 , au dévoilement du Boulevard de la Basilique Notre Dame de la Paix , et de l’Avenue Pierre Fakhoury de Notre Dame de la Paix. C’était en présence du secrétaire général de la Préfecture, du Recteur de la Basilique, de membres du Conseil municipal, des transporteurs et populations de la commune.

« Pierre Fakhoury est un bâtisseur, un fils de la Côte d’Ivoire. Il est désormais des nôtres, c’est un Akouè. Je l’ai vu à côté du Président Houphouët-Boigny bâtir la Basilique. Il fait partie des bâtisseurs de notre pays, et particulièrement de Yamoussoukro. Donner son nom, à cette avenue qui mène directement à la Basilique à partir de la Présidence, et qui jouxte le Boulevard qui passe devant cette Basilique, est dans l’ordre normal des choses. Il s’agit d’un début, avec cette cérémonie. Dans les semaines à venir, d’autres rues et avenues, seront ainsi baptisée », a expliqué le maire qui a invité les populations à faire leur part, en balayant les rues, et en entretenant les artères pour maintenir une fière allure à la cité.

Chef de la délégation qui représentait « l’Akouè » Pierre Fakhoury à la cérémonie, son fils Clyde a traduit son émotion : « Ceux qui connaissent Pierre Fakhoury savent que sa vie entière est dédiée à une œuvre, celle construire la Côte d’Ivoire. Pour nous la jeune génération, qui n’avons pas connu le Président Houphouët, cet acte est un moment fort. Populations, Conseil municipal et Monsieur le maire, de Yamoussoukro, on tâchera d’être à la hauteur de cette reconnaissance que vous nous faites parce que la Côte d’Ivoire notre pays, nous a tant donné ; à notre tour, nous devons tant à notre pays ».

Suite à la révélation faite par le maire au sujet d’une maternité offerte au village de Logbakro situé à l’entrée de la ville, Clyde Fakhoury a indiqué que la famille Fakhoury maintiendra son accompagnement en faveur du social, au profit des populations.

La cérémonie a pris fin après une prestation appréciée d’un artiste traditionnel, avec le cocktail offert par le conseil municipal aux invités.

