France : Vers un 2e tour Mélenchon-Macron ou Mélenchon-Le Pen à 15 jours du 1er tour ?

L’élection présidentielle française de 2017 se tiendra les dimanches 23 avril (1er tour) et 7 mai (2e tour). Un report en masse des électeurs de gauche sur le candidat de la France insoumise, dans le but de faire barrage, à Macron, l’autre dissident du PS (aile droite du parti) n’est désormais plus à exclure.

Cette probabilité est en effet forte, vu que la campagne de Benoit Hamon, le candidat officiel du PS, lâché par de nombreux cadres de son parti, tarde à véritablement décoller. Au contraire, le « jeune » socialiste perd du terrain.

Autre élément intéressant pour Melanchon. Malgré le soutien de Valls à Macron (contre une promesse d’un poste de Premier Ministre), et cela, en dépit de son engagement écrit à soutenir le candidat sorti vainqueur de la primaire socialiste, nombreux sont ses électeurs à cette primaire PS, qui ne se sentent pas prêts à voter Macron.

La raison semble simple : «Valls est un homme sans parole, pourquoi le suivre encore ? », se demande une partie de l’électorat ayant voté pour lui à la primaire du PS.

Un sondage donne Mélenchon à égalité avec Fillon au premier tour

Selon une étude BVA/Salesforce pour Orange et la presse régionale, le leader de la France Insoumise fait désormais jeu égal avec le candidat des Républicains. Ils obtiennent tous les deux 19% d’intentions de vote.

Vers un nouveau croisement des courbes? Crédité d’à peine 10% d’intentions de vote à la fin du mois de janvier dernier, Jean-Luc Mélenchon réalise depuis une spectaculaire remontée dans les enquêtes d’opinion. Ainsi, après n’avoir fait qu’une bouchée de Benoît Hamon – qu’il devance désormais de plus de dix points -, le leader de la France Insoumise rattrape François Fillon à grandes enjambées.

Selon une enquête BVA/Salesforce * réalisée pour Orange, La Provence et la presse régionale, le tribun de la gauche radicale serait crédité de 19% des voix au premier tour de la présidentielle… Soit le même score que l’ancien premier ministre. Une performance qui s’explique par un important bond de 4 points, alors que son adversaire reste stable par rapport à la précédente vague de l’étude.

