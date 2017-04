Côte d’Ivoire: Le PDCI souhaite «la reprise du découpage électoral actuel»

Des membres des instances du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle) ont souhaité, au terme d’un séminaire tenu de jeudi à samedi à Bingerville, « la reprise du découpage électoral actuel ». Les participants recommandent « la reprise du découpage électoral actuel suivant des critères objectifs préalablement acceptés de tous ; la mise en place de structures électorales performantes ; la plus forte implication des responsables du parti dans le processus électoral », indiquent notamment les recommandations de ce séminaire, contenues dans un communiqué final. Ce séminaire se tient sur le thème « Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA et CAP 2020. Bilan et Perspectives »

