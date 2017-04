Côte d’Ivoire: Le pasteur baptiste Dion Yayé Robert plaide pour la libération des prisonniers politiques

Le président fondateur de l’Eglise protestante baptiste oeuvre et missions internationales, Dr Dion Yayé Robert, plaide pour la libération de toutes les personnalité politiques encore en détention, pour permettre à la Côte d’Ivoire d’aller à une vrai réconciliation.

«Libérez tous les prisonniers, faites venir tous les exilés, la politique n’arrange rien; en Côte d’Ivoire la réconciliation est possible, mais vous parlez à quelqu’un et vous dites : +réconcilie-toi+, et la personne dit: mon mari est en prison, mes enfants sont en exil. On demande au président de la République de libérer tous les prisonniers», a lancé Dion Robert lors d’une conférence publique sur le thème: « La sorcellerie, un frein au développement», organisé a Abidjan.

(AIP)-

