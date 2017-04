Côte-d’Ivoire Fédération de Taekwondo: Bamba Cheick Daniel ses adversaires «Ne vous enfermez pas dans l’aigreur»

Par Connectionivoirienne

Par 213 voix pour, 10 contre et 4 bulletins nuls sur 227 votants, Bamba Cheick Daniel, administrateur civil et ancien Dircab au ministère de l’Intérieur (il est passé inspecteur aujourd’hui), reste à la tête de la Fédération ivoirienne de Taekwondo (Fitkd).

L’assemblée générale élective a eu lieu samedi 8 avril 2017, à l’hôtel Belle côte de la Palmeraie, en dépit des réserves du Comité national olympique (Cno). Elle n’a pu s’achever en raison de la longueur des travaux qui sont allés jusqu’au petit matin de dimanche. Mais

l’essentiel a été fait et il ne reste plus que l’élection des commissaires aux comptes reportée dans les trois mois à venir, une décision de l’assemblée générale souveraine. Cette Ag qui a battu le rappel des troupes a commencé vers 17 heures, dans une ambiance bon enfant en présence des délégués venus des quatre points du pays, des doyens du Taekwondo ivoirien et du député de Cocody, Koudougnon Philibert, un maître de l’art martial coréen. Elle a été très longue mais les délégués sont restés disciplinés jusqu’à la proclamation des résultats du vote qui a confirmé l’élection du candidat unique Bamba Cheick. Il était alors 23 heures. Et la nouvelle fut accueillie dans une salle surchauffée par des cris de joie et des tambours.

Quelques heures auparavant, les délégués ont eu droit au bilan moral et financier du président sortant sous forme d’une projection de film et la présentation du trésorier général. Après le rapport des commissaires aux comptes qui ont déclaré conformes les états financiers présentés, l’assemblée a donné quitus au travail d’ensemble du comité directeur sortant. Les comptes présentés s’équilibrent en recettes et en dépenses à 438 217 555 FCFA pour l’exercice 2016 seulement. Le trésorier a reconnu l’engagement personnel du président Bamba qui a souvent mis la main à la poche pour préfinancer des activités à hauteur de 43 581 825 FCFA. Tout ceci lui a valu la reconnaissance des délégués et des présidents de ligue.

« On peut médiatiser une tempête dans un verre d’eau pour en faire une crise »

C’est d’ailleurs ces derniers et les doyens qui ont demandé à Bamba Cheick de briguer un 3e mandat de quatre ans alors que les textes limitaient les mandats à deux. Ce problème a été réglé par l’AG du 11 décembre 2016 qui a modifié certains articles pour lever le verrou.

Avant et après son élection, le président Bamba Cheick dit Me Odann n’a pas manqué de régler des comptes. Il a minimisé la crise qui secoue depuis quelque temps la fédération, la qualifiant « de tempête dans un verre d’eau ». « Nous devons rester liés. Je suis ragaillardi quand je vois ce monde. Il n’y a pas de scission au sein du Taekwondo ivoirien. (…) On peut médiatiser une tempête dans un verre d’eau pour en faire une crise. Il n’y a pas de crise à la Fédération de Taekwondo », fait-il savoir. Plus offensif après sa confirmation, il ajoutera : « aucune AG n’a atteint autant de participants avec un quorum aussi élevé. On ne peut pas changer les gens quand leur cœur est noir. Je leur demande de ne pas s’enfermer dans l’aigreur parce que l’aigreur nuit. Je leur demande de revenir à la maison. (…) On ne sort pas d’une génération spontanée pour s’ériger en conscience du Taekwondo.»

C’est que depuis l’AG du 11 décembre 2016, des dissidents au sein de la famille du Taekwondo ont écrit au comité national olympique (Cno) pour dénoncer les résolutions prises et s’opposer à un 3e mandat. Le Cno en prenant prétexte avait enjoint le comité directeur de surseoir à l’organisation de l’AG d’avril 2017.

Pour les partisans de Bamba Cheick, le bilan de ses deux mandats plaide en sa faveur pour qu’il continue à la tête de la FITKD. Ils en veulent pour preuve, l’obtention auprès de la Corée du Sud, de la construction à Abidjan du palais du Taekwondo d’une valeur de 8 milliards de nos francs. Les 51 médailles d’or, 49 d’argent et 101 de bronze de 2009 à 2017 avec pour la première fois une médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio. Et bien d’autres lauriers glanés çà et là.

SD à Abidjan

Commentaires Facebook

Commentaires