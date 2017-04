71 ans du PDCI en Côte-d’Ivoire: La reconnaissance à Banny et Essy

Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a eu 71 ans ce dimanche 09 avril 2017. Si les festivités commémorant le 70ème anniversaire se sont déroulées avec faste il y a un (01) an jour pour jour, il n’en a pas été pareil pour le 71ème qui s’est déroulé dans la stricte sobriété. Mais trois (03) temps forts ont marqué ces festivités. Notamment la distinction de plusieurs militants dont Charles Konan Banny, Essy Amara, Roger Abinader, Charles Koffi Diby, Adjoumani Kouassi, Kouamé Kra et la tenue d’une conférence retraçant la vie du PDCI depuis sa création à ce jour. Animée par Franck Hermann Ekra, ladite conférence soutenue par des images, a eu pour thème » Le PDCI-RDA face à de nouveaux défis, rôle et responsabilité dans le nouvel espace politique national ». Et la remise de clefs de deux (02) véhicules de types 4×4 aux présidents de la jeunesse urbaine et rurale du PDCI.

Pour le Secrétaire Exécutif, le Pr. Maurice Kakou Guikahué, la réussite des manifestations des noces antérieures du parti fut une « fierté » pour les militants et « constitue un élément catalyseur pour la marche vers le futur ». Le PDCI est « considéré comme un patrimoine national » pour avoir réussi à cristalliser les aspirations des populations et bâtir solidement les fondations de la Côte d’Ivoire moderne. Selon le numéro 2 du parti vert et blanc, le PDCI-RDA ne saurait « s’arc-bouter sur son passé et être inhibé par la nostalgie de ce passé fut-il glorieux ». Les hautes instances du PDCI-RDA ont invité la jeunesse à s’approprier les valeurs cardinales de la plus vieille formation politique nationale que sont la justice, la tolérance, le dialogue et la paix. Toute valeur qui constitue le fondement idéologique du parti.

Bosco de Paré

Lebanco.net

