La première Session ordinaire du Conseil régional du Guemon s’est tenue, le vendredi 31 mars 2017, à l’ex-siège du Conseil général à Bangolo en présence du Secrétaire général de la préfecture, Coulibaly, représentant le Préfet du département de Bangolo, de M. Sah T. Evariste, maire de la commune de Bangolo et des autorités traditionnelles. Prenant la parole, le Secrétaire général de la préfecture de Bangolo et le 1er magistrat de la commune, après avoir chacun à son tour remercié toute l’assistance pour leur présence massive, ont tenu à signifier au président de la Région, qu’ils seront toujours aux côtés du Conseil régional pour le bonheur des populations.

A son tour, dans son adresse aux populations de Bangolo, l’honorable Méambly Tié Evariste Edouard, président du Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » et président de la Région du Guémon, a tout d’abord dressé le bilan de ses 33 projets et actions dans le département de Bangolo, à savoir entre autres :

– La Construction en cours de trois (3) structures sécuritaires dont le 1er Commissariat de Bangolo et les deux postes de gendarmeries de Zou et de Dieouzon ;

– Les travaux de réhabilitations et de construction de nombreuses salles de classes et de bureaux pour les écoles primaires des villages de Gohou-zibiao, de Bahibly, de Gaoya-Zibiao, de Gohou-Zagna, de Grand Pin, de Blédy, de Petit Pin ; de Boho 1 ; de Zou et de Péhai…

– La construction de dispensaires à Pinhou, à Diebly ;

– La construction de logement pour l’infirmier à Dahondi et de ceux des sages-femmes de Dieouzon et de Diaplean ;

– La mise sous tension des villages de Zonfahely et de Ginglo Zagnan ;

– L’achèvement et l’inauguration de la radio régional « Boya FM, la voix du bonheur » basée à Bangolo,

– L’achèvement des travaux de l’Hydraulique villageoise améliorée de Beou-Zagnan etc.

Après ce bilan partiel, le président Méambly a invité les chefs de village, les responsables des organisations féminines et de jeunesse à partager avec lui sa vision pour le développement de Bangolo et de la région du Guemon.

Cette première Session 2017 du Conseil régional a permis aussi au président Méambly de remettre deux nouveaux véhicules de type 4X4 aux Directeurs des affaires socioculturelles et du développement humain (Ddh) et à celui du Développement et de la planification (Ddp) du Conseil régional, avant d’inaugurer la radio régionale dénommée Boya Fm 102.0 Mhz.

Et en marge de tout cela, le Directeur technique du Conseil Régional, à travers une projection de photos, a présenté l’ensemble des opérations achevées, celles en cours de réalisations et celles à venir d’un montant total de 1 200 000 000 de F Cfa.

Au titre des projets achevés, c’est plus de 445 908 702 de F Cfa qui ont été déjà investis et 346 342 099 de F Cfa dégagés concernant les travaux en cours.

A en croire le Directeur technique et des moyens généraux, une enveloppe de 417 995 260 de F Cfa est prévue pour le financement des opérations à venir.

Au total, le président Méambly et son Conseil investissent 1 210 246 061 de F CFA pour le département de Bangolo.

En plus, une exposition photos des réalisations du Conseil régional faite par le service Communication a été présentée aux populations qui ont véritablement apprécié.

Enfin « le Vagabond du développement du Guémon » a procédé à la pose de la 1ère pierre du stade de football de Bangolo dénommé « Stade président Méambly ». Il a aussi visité, en compagnie des autorités traditionnelles et administratives, le chantier de travaux de finition du 1er commissariat de Police de Bangolo depuis l’indépendance de notre pays en 1960 soit 57 ans aujourd’hui et qui sera baptisé « commissariat Emile Constant Bombet ».

Source : Service communication de Méambly

