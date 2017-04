Ouverture de bourses d’études sur la santé mondiale aux étudiants de Côte d’Ivoire (GSK)

Un accord sur 10 ans pour financer 30 étudiants boursiers d’Afrique subsaharienne qui suivront une maîtrise scientifique à l’École d’Hygiène et de Médecine tropicale de Londres.

Les bourses d’études GSK Sir Andrew Witty reconnaissent la contribution à la santé mondiale de l’ancien Directeur Général Sir Andrew Witty, aujourd’hui à la retraite.

Abidjan, 12 avril 2017. GSK a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de bourses d’études pour soutenir la formation et le développement de la prochaine génération de leaders en matière de santé mondiale et renforcer la capacité des systèmes de santé en Afrique. Les bourses d’études GSK Sir Andrew Witty rendent hommage à l’engagement de l’ancien Directeur Général Sir Andrew, aujourd’hui à la retraite, à relever les défis de la santé en Afrique.

Les étudiants boursiers passeront à Londres une maîtrise d’un an sur un sujet de santé, comme le contrôle des maladies infectieuses ou la santé mentale au niveau mondial à l’École d’Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, un centre de recherche et d’études supérieures de renommée internationale. Les frais de scolarité et une indemnité de subsistance exonérée d’impôt seront financés par GSK.

Aladji Cissé, General Manager de GSK Afrique de l’Ouest a déclaré : « Notre engagement envers l’Afrique met principalement l’accent sur le développement des capacités. Les investissements universitaires de GSK se concentrent sur le développement des compétences et des capacités locales sur les plans scientifique, technique, industriel et de santé publique afin de renforcer sur le terrain les capacités en soins de santé. Les bourses d’études GSK Sir Andrew Witty ouvertes aux étudiants boursiers de Côte d’Ivoire soutiendront cet engagement en responsabilisant les futures générations de leaders africains en matière de santé mondiale ».

Le professeur Peter Piot, directeur de l’École d’Hygiène et de Médecine tropicale à Londres, a quant à lui expliqué : « Les bourses d’études GSK Sir Andrew Witty joueront un rôle important dans le soutien à la prochaine génération de leaders de la santé publique et mondiale en Afrique. Le programme de niveau maîtrise leur fournira l’expertise nécessaire pour améliorer les services de santé dans leurs pays et communautés et renforcera la capacité du continent à répondre aux défis de santé importants et en constante évolution auxquels il fait face ».

Ces bourses d’études s’appuient sur l’engagement profond de GSK en faveur de l’Afrique afin de favoriser l’accès durable et l’innovation, d’encourager la recherche collaborative sur des maladies qui affectent de manière disproportionnée l’Afrique et les pays en développement, d’aider les communautés à renforcer leurs systèmes de santé et de nouer des partenariats avec des gouvernements, des ONG et d’autres entreprises pour amplifier nos efforts.

